Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ethereum Klassik Ekosistem tokenləri

Ethereum Klassik Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped ETC
Wrapped ETC
WETC
$ 6.1
-0.16%
+0.00%
-5.72%
$ 26.02K
$ 69.36
2
Classic USD
Classic USD
USC
$ 0.827256
0.00%
+0.07%
+0.28%
$ 11.53K
$ 118.51

Tez-tez verilən suallar

Ethereum Klassik Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ethereum Klassik Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $37.55K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ethereum Klassik Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ethereum Klassik Ekosistem tokenləri arasında USC son 24 saat ərzində 0.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ethereum Klassik Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Ethereum Klassik Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Ethereum Klassik Ekosistem tokenlərinə WETC, USC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ethereum Klassik Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ethereum Klassik Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $37.55K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ethereum Klassik Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.