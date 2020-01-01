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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ETF tokenləri

ETF sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Helios Blockchain
Helios Blockchain
HLS
$ 0.00045056
0.00%
--
+4.36%
$ 944.59K
$ 7.88
2
MatrixETF
MatrixETF
MDF
$ 0.00031356
+0.55%
-0.00%
+0.44%
$ 13.04K
$ 4.67K

Tez-tez verilən suallar

ETF tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ETF tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $957.63K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ETF tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ETF tokenləri arasında HLS son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ETF tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 ETF tokeni izləyir. Populyar ETF tokenlərinə HLS, MDF daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ETF kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ETF tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $957.63K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ETF sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.