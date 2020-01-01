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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ERC20i tokenləri

ERC20i sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00046359
+0.09%
-0.05%
+15.38%
$ 97.38K
$ 441.01
2
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00083627
+0.09%
-0.01%
-9.61%
$ 64.19K
$ 106.24
3
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.22
0.00%
--
-11.72%
$ 56.46K
$ 64.29
4
SUISSMA AI by Virtuals
SUISSMA AI by Virtuals
SUISS
$ 2.405E-5
+0.33%
-1.60%
-2.83%
$ 13.50K
--

Tez-tez verilən suallar

ERC20i tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ERC20i tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $231.53K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ERC20i tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ERC20i tokenləri arasında PEPI son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ERC20i tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 ERC20i tokeni izləyir. Populyar ERC20i tokenlərinə FUNGI, $FROGGI, PEPI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ERC20i kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ERC20i tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $231.53K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ERC20i sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.