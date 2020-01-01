Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ERC 404 tokenləri

ERC 404 sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11115
-0.13%
-1.24%
-6.25%
$ 2.22M
$ 240.32K
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 16.1
0.00%
--
+1.39%
$ 160.97K
$ 16.10
3
Pundi X PURSE
Pundi X PURSE
PURSE
$ 2.15E-6
0.00%
0.00%
+5.91%
$ 69.66K
--
4
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 276.86
0.00%
--
-5.21%
$ 24.36K
$ 35.30

Tez-tez verilən suallar

ERC 404 tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ERC 404 tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $2.48M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ERC 404 tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ERC 404 tokenləri arasında DEFROGS son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ERC 404 tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 ERC 404 tokeni izləyir. Populyar ERC 404 tokenlərinə MYST, DEFROGS, PURSE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ERC 404 kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ERC 404 tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.48M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ERC 404 sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.