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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əyləncə tokenləri

Əyləncə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2938
0.00%
-4.94%
-8.16%
$ 71.88M
$ 808.21
3
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02353
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03775294
+0.39%
-0.02%
+1.43%
$ 34.10M
$ 17.16K
5
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.20008
+1.36%
-18.73%
-78.56%
$ 31.48M
$ 8.45M
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009794
0.00%
-1.07%
-1.56%
$ 29.31M
$ 130.26M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.000543
+0.47%
+2.01%
+3.54%
$ 19.37M
$ 106.36M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.0161
+0.12%
-2.55%
-2.73%
$ 16.79M
$ 4.28M
9
OG
OG
OG
$ 2.518
-0.28%
+2.39%
+0.40%
$ 11.89M
$ 28.97K
10
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001134
+0.26%
+0.53%
-9.75%
$ 8.88M
$ 50.33M
11
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01709443
+0.17%
-0.12%
-9.91%
$ 6.84M
$ 341.89
12
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.37779E-7
-0.09%
+1.40%
+0.94%
$ 3.83M
--
13
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.00375691
-3.10%
+0.22%
-8.34%
$ 3.76M
$ 54.40K
14
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00224499
0.00%
--
0.00%
$ 2.78M
$ 3.52
15
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.00918835
+0.18%
-0.06%
-9.83%
$ 2.57M
$ 19.27K
16
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002607
+0.46%
+2.02%
-3.52%
$ 2.12M
$ 23.96M
17
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.190596
-0.64%
-0.18%
-53.50%
$ 2.02M
$ 360.63K
18
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00399869
+1.11%
+0.19%
+29.93%
$ 1.55M
$ 27.05K
19
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.71
0.00%
+0.01%
+3.64%
$ 1.53M
$ 823.39
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01097964
+1.09%
+0.35%
+10.41%
$ 1.51M
$ 34.00K
21
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00142759
-0.01%
-0.02%
-12.31%
$ 1.36M
$ 108.71
22
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000013246
-0.94%
+10.76%
+37.10%
$ 1.24M
$ 5.02B
23
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.00355174
-0.11%
0.00%
-2.25%
$ 1.21M
$ 1.10K
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.45737E-7
+0.07%
-3.60%
+8.61%
$ 1.16M
--
25
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12973E-7
+0.07%
+1.00%
+1.54%
$ 1.13M
--
26
Tales X
Tales X
X
$ 0.005412
+31.03%
+42.34%
+3.83%
$ 967.20K
$ 11.57M
27
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0011516
0.00%
-2.39%
-10.78%
$ 842.49K
$ 83.05M
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01163545
+0.29%
+0.02%
+1.04%
$ 677.52K
$ 181.22
29
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00025983
-0.06%
--
+7.56%
$ 621.83K
$ 2.83K
30
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.00060077
0.00%
--
-1.29%
$ 595.84K
$ 4.91
31
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00109214
0.00%
-0.01%
-2.31%
$ 558.86K
$ 189.87
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0.00083687
0.00%
+0.00%
-1.03%
$ 493.75K
$ 207.66
33
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00976421
+0.12%
-0.00%
+0.93%
$ 478.15K
$ 269.88
34
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0036958
+0.69%
+0.21%
-16.19%
$ 403.34K
$ 15.50M
35
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00908382
0.00%
--
+103.22%
$ 352.46K
$ 1.47
36
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00032063
-6.85%
-0.04%
-14.99%
$ 314.99K
$ 6.88K
37
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0.003846
+0.49%
-2.59%
-1.72%
$ 272.43K
$ 9.69M
38
ritestream
ritestream
RITE
$ 0.00031386
0.00%
-0.00%
-23.82%
$ 270.34K
$ 9.94
39
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0.000558
-0.18%
+1.09%
-1.77%
$ 218.87K
$ 15.03M
40
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130363
0.00%
--
-11.73%
$ 130.36K
$ 30.39
41
Will U
Will U
WILLU
$ 0.00011716
-0.01%
-0.09%
-19.72%
$ 117.16K
$ 3.26K
42
AITV
AITV
AITV
$ 0.00050473
0.00%
--
+0.38%
$ 108.98K
$ 6.79
43
coinage
coinage
COINAGE
$ 9.682E-5
0.00%
+0.50%
-4.78%
$ 96.82K
--
44
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 9.204E-5
0.00%
0.00%
-3.03%
$ 92.03K
--
45
Afroman
Afroman
FRO
$ 7.681E-5
+0.09%
+8.80%
-9.74%
$ 76.73K
--
46
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 5.393E-5
+0.09%
+3.90%
-8.70%
$ 70.12K
--
47
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.14E-6
0.00%
+2.00%
+1.79%
$ 68.60K
--
48
RFLIX
RFLIX
RFLX
$ 6.613E-5
+18.34%
+30.20%
-37.90%
$ 66.12K
--
49
harmonybot
harmonybot
CHAOS
$ 5.26072E-7
+0.03%
+1.20%
-0.16%
$ 50.32K
--
50
MATES
MATES
MATES
$ 8.66E-6
0.00%
+1.00%
-3.24%
$ 48.79K
--

Tez-tez verilən suallar

Əyləncə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əyləncə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 78 tokenləri və ümumi $439.54M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əyləncə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əyləncə tokenləri arasında X son 24 saat ərzində 42.34% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əyləncə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 78 Əyləncə tokeni izləyir. Populyar Əyləncə tokenlərinə MANA, RAVE, ENJ daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əyləncə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əyləncə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $439.54M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əyləncə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.