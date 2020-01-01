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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Enerji tokenləri

Enerji sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.254758
0.00%
0.00%
+2.92%
$ 30.57M
$ 6.32K
2
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03653139
-0.21%
+0.01%
-1.74%
$ 20.77M
$ 953.60K
3
Green
Green
GREEN
$ 0.00018324
+0.22%
-0.00%
+34.12%
$ 8.76M
$ 10.36K
4
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.28%
$ 8.13M
$ 112.04K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02295159
+0.05%
-0.00%
+0.86%
$ 2.82M
$ 30.02K
6
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002138
+0.28%
-1.02%
+4.34%
$ 1.35M
$ 3.17B
7
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001597
+0.50%
-3.90%
-1.66%
$ 1.29M
$ 129.22M
8
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01552
+0.13%
-1.02%
-5.70%
$ 659.89K
$ 1.39M
9
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00004256
-1.93%
-15.24%
-17.66%
$ 531.45K
$ 33.08M
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00573207
0.00%
--
-1.59%
$ 419.66K
$ 536.25
11
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
12
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.581E-12
0.00%
+0.40%
-2.85%
$ 118.55K
--
13
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01071353
0.00%
-0.26%
-48.03%
$ 75.00K
$ 9.10K
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.904E-5
+0.07%
+2.00%
+1.43%
$ 29.04K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.05495
0.00%
0.00%
-1.08%
--
$ 7.09K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00527
0.00%
-0.19%
-5.38%
--
$ 2.99M

Tez-tez verilən suallar

Enerji tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Enerji tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $75.70M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Enerji tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Enerji tokenləri arasında EWT son 24 saat ərzində 3.16% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Enerji tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Enerji tokeni izləyir. Populyar Enerji tokenlərinə NCX, POWR, GREEN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Enerji kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Enerji tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.70M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Enerji sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.