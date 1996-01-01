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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Enerji Ekosistemi tokenləri

Enerji Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,521.8
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.775
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.385
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
6
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332659
+0.08%
0.00%
-0.60%
$ 1.38B
$ 36.49M
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.04
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
8
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
9
Quant
Quant
QNT
$ 56.47
+0.14%
+1.05%
-2.45%
$ 683.44M
$ 672.49
10
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7121
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
11
Curve
Curve
CRV
$ 0.2386
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
12
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.55
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
13
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002665
-1.30%
+1.80%
+1.57%
$ 262.35M
$ 254.65B
14
Compound
Compound
COMP
$ 17.72
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
15
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3837
-0.08%
+0.13%
-7.18%
$ 164.94M
$ 163.66K
16
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8546
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
17
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01315
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
18
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.142327
+0.03%
+0.02%
-1.16%
$ 139.81M
$ 107.17K
19
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2443
+0.29%
+1.11%
+3.15%
$ 122.95M
$ 227.78K
20
BAT
BAT
BAT
$ 0.05898
+0.66%
+0.12%
+0.29%
$ 88.61M
$ 925.46K
21
Golem
Golem
GLM
$ 0.086157
+0.14%
+0.00%
-2.60%
$ 86.16M
$ 3.70M
22
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001213
+0.93%
+4.47%
+1.27%
$ 74.63M
$ 57.29M
23
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,995.7
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
24
SNX
SNX
SNX
$ 0.1909
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
25
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1983
+0.15%
-0.60%
-0.20%
$ 65.45M
$ 329.23K
26
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 7.979
+0.31%
-0.77%
-6.13%
$ 59.14M
$ 7.00K
27
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003246
-0.06%
-0.55%
+0.43%
$ 57.20M
$ 184.94M
28
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001807
+0.22%
-3.37%
-8.50%
$ 51.09M
$ 379.06M
29
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02353
+0.47%
+0.98%
-2.68%
$ 46.58M
$ 2.23M
30
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3686
+0.08%
+3.70%
+4.58%
$ 36.98M
$ 154.01K
32
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003606
+0.11%
-0.95%
-5.27%
$ 31.53M
$ 207.81M
33
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
+0.62%
0.00%
-3.57%
$ 31.02M
$ 4.50M
34
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2692
+0.19%
-0.63%
+3.86%
$ 29.03M
$ 257.42K
35
Band
Band
BAND
$ 0.151247
+0.11%
+0.01%
-4.97%
$ 27.35M
$ 1.20M
36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04608164
+0.01%
0.00%
-1.69%
$ 26.24M
$ 358.55K
37
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2837
+0.96%
-2.43%
+6.15%
$ 24.78M
$ 202.66K
38
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09939
-0.16%
-0.06%
+6.33%
$ 23.95M
$ 100.47K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.887
+0.42%
-0.89%
-0.03%
$ 21.19M
$ 28.23K
40
DODO
DODO
DODO
$ 0.02016
-0.42%
-5.54%
-6.04%
$ 21.14M
$ 4.51M
41
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03653139
-0.21%
+0.01%
-1.74%
$ 20.77M
$ 953.60K
42
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04053
+0.97%
+0.42%
-4.28%
$ 17.31M
$ 1.45M
43
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01172916
+0.61%
-0.00%
-3.14%
$ 16.98M
$ 2.08M
44
Civic
Civic
CVC
$ 0.01641273
+0.03%
0.00%
-5.26%
$ 16.42M
$ 671.62K
45
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001963
+0.20%
-1.45%
+2.02%
$ 15.40M
$ 28.53M
46
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01418179
+0.26%
-0.00%
+0.17%
$ 15.28M
$ 3.57
47
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01525167
+0.02%
-0.01%
-0.75%
$ 14.72M
$ 184.72
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.00195
-0.15%
-1.02%
-1.72%
$ 14.06M
$ 27.70M
49
AVA
AVA
AVA
$ 0.1693
+0.30%
-1.45%
-7.17%
$ 12.43M
$ 296.49K
50
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.007888
-0.05%
-1.97%
-12.72%
$ 10.78M
$ 7.33M

Tez-tez verilən suallar

Enerji Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Enerji Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 85 tokenləri və ümumi $103.13B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Enerji Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Enerji Ekosistemi tokenləri arasında GNO son 24 saat ərzində 9.76% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Enerji Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 85 Enerji Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Enerji Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Enerji Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Enerji Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $103.13B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Enerji Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.