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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Emoji Temalı tokenləri

Emoji Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Dog Emoji On Solana
Dog Emoji On Solana
🐕
$ 3.815E-5
+0.08%
+3.40%
+2.44%
$ 38.15K
--
2
Magnet
Magnet
MAGNET
$ 3.572E-5
+0.82%
+2.80%
+9.47%
$ 35.70K
--
3
Cat Emoji
Cat Emoji
🐈
$ 1.779E-5
0.00%
+1.00%
+0.51%
$ 17.79K
--

Tez-tez verilən suallar

Emoji Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Emoji Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $91.63K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Emoji Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Emoji Temalı tokenləri arasında 🐕 son 24 saat ərzində 3.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Emoji Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Emoji Temalı tokeni izləyir. Populyar Emoji Temalı tokenlərinə 🐕, MAGNET, 🐈 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Emoji Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Emoji Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $91.63K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Emoji Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.