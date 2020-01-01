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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenləri

Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Huobi
Huobi
HT
$ 0.101604
0.00%
+0.00%
+3.81%
$ 11.12M
$ 20.38
2
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.0077
-0.01%
-0.04%
-1.00%
$ 124.24K
$ 64.04
3
Wrapped Elastos
Wrapped Elastos
WELA
$ 0.259302
0.00%
--
0.00%
$ 85.38K
$ 199.00

Tez-tez verilən suallar

Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $11.32M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenləri arasında HT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenlərinə HT, ELK, WELA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.32M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Elastos Ağıllı Müqavilə Zənciri Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.