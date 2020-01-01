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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Öz Ekosistemləri tokenləri

Öz Ekosistemləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02773858
+0.18%
--
+1.07%
$ 161.67K
$ 2.56

Tez-tez verilən suallar

Öz Ekosistemləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Öz Ekosistemləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $161.67K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Öz Ekosistemləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Öz Ekosistemləri tokenləri arasında EGP son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Öz Ekosistemləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Öz Ekosistemləri tokeni izləyir. Populyar Öz Ekosistemləri tokenlərinə EGP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Öz Ekosistemləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Öz Ekosistemləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $161.67K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Öz Ekosistemləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.