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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Təhsil tokenləri

Təhsil sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002891
-0.58%
-2.24%
-6.13%
$ 29.09M
$ 1.93B
2
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03606
-0.06%
-2.45%
-9.38%
$ 28.07M
$ 1.64M
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1.003
0.00%
0.00%
-1.18%
$ 9.95M
$ 38.19
4
FORT Token
FORT Token
FRT
$ 8.04
-0.37%
+0.10%
-16.16%
$ 3.99M
$ 30.10K
5
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0.060417
-0.14%
+0.01%
+7.06%
$ 2.40M
$ 1.74K
6
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0.00203958
+0.28%
+0.01%
+5.43%
$ 1.94M
$ 1.60K
7
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 34.64
+0.09%
+0.00%
+6.62%
$ 1.04M
$ 31.91
8
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0.00917897
0.00%
--
0.00%
$ 316.14K
$ 58.51
9
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0.116546
-0.54%
--
-0.60%
$ 315.67K
$ 24.30K
10
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00030245
0.00%
+0.01%
+0.97%
$ 302.45K
$ 15.80
11
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0.00066948
0.00%
--
-2.88%
$ 251.44K
$ 20.71
12
roule token
roule token
ROUL
$ 0.00240279
0.00%
--
+13.29%
$ 174.53K
$ 1.16K
13
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1.9E-6
0.00%
+2.80%
0.00%
$ 125.52K
--
14
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.665E-5
0.00%
-0.20%
+5.83%
$ 36.66K
--
15
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2.16243E-7
0.00%
-0.30%
-0.32%
$ 21.62K
--
16
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 3.962E-5
0.00%
+0.70%
-2.22%
$ 15.85K
--
17
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
0.00%
$ 12.77K
--
18
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9.88E-6
0.00%
+0.30%
+0.41%
$ 9.88K
--
19
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0.0674
-0.10%
+4.16%
+6.23%
--
$ 155.79K
20
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0.010907
+0.35%
-15.41%
+38.85%
--
$ 845.48K

Tez-tez verilən suallar

Təhsil tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Təhsil tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $78.06M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Təhsil tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Təhsil tokenləri arasında UDAO son 24 saat ərzində 4.16% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Təhsil tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Təhsil tokeni izləyir. Populyar Təhsil tokenlərinə WIN, EDU, VFX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Təhsil kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Təhsil tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $78.06M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Təhsil sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.