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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı EDU Zəncir Ekosistemi tokenləri

EDU Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
3
Wrapped EDU
Wrapped EDU
WEDU
$ 0.03617192
-0.14%
--
-9.70%
$ 90.65K
$ 9.58

Tez-tez verilən suallar

EDU Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
EDU Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $74.89B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən EDU Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən EDU Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında USDC.E son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər EDU Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 EDU Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar EDU Zəncir Ekosistemi tokenlərinə USDC, USDC.E, WEDU daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
EDU Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün EDU Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.89B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin EDU Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.