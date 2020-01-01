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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenləri

Regenerativ Maliyyə (ReFi) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044235
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 16.04M
$ 13.99K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.28%
$ 8.13M
$ 112.04K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00292881
+0.11%
+0.04%
+51.73%
$ 3.84M
$ 15.82K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00181375
+0.22%
-0.02%
-1.03%
$ 1.07M
$ 7.74K
6
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
7
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00573207
0.00%
--
-1.59%
$ 419.66K
$ 536.25
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.016143
-0.04%
-0.43%
-19.88%
$ 336.78K
$ 4.49M
9
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
10
IXO
IXO
IXO
$ 0.00193475
+0.18%
+0.03%
-5.61%
$ 167.63K
$ 9.80
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00102464
+0.33%
+0.01%
-2.12%
$ 152.00K
$ 117.20
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0024837
+16.40%
+0.16%
+13.81%
$ 132.81K
$ 5.46K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
0.00%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.00093758
0.00%
--
+11.66%
$ 19.79K
$ 23.44
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0019878
+4.17%
+6.16%
+2.94%
--
$ 242.27K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00527
0.00%
-0.19%
-5.38%
--
$ 2.99M

Tez-tez verilən suallar

Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $32.61M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenləri arasında DOVU son 24 saat ərzində 6.16% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokeni izləyir. Populyar Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenlərinə ARARA, EWT, IMPT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Regenerativ Maliyyə (ReFi) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Regenerativ Maliyyə (ReFi) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $32.61M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Regenerativ Maliyyə (ReFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.