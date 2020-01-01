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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Echo Launchpad tokenləri

Echo Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07643
+0.29%
-0.08%
+2.42%
$ 137.20M
$ 9.23M
2
LAB
LAB
LAB
$ 0.07735
+0.88%
-3.95%
-32.07%
$ 23.76M
$ 2.85M

Tez-tez verilən suallar

Echo Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Echo Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $160.95M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Echo Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Echo Launchpad tokenləri arasında XPL son 24 saat ərzində -0.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Echo Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Echo Launchpad tokeni izləyir. Populyar Echo Launchpad tokenlərinə XPL, LAB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Echo Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Echo Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $160.95M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Echo Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.