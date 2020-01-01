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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dungeon Chain Ecosystem tokenləri

Dungeon Chain Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.415
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
2
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999696
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 112.02M
$ 64.28K
3
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00038512
-10.59%
-0.02%
+1.66%
$ 456.68K
$ 4.32K

Tez-tez verilən suallar

Dungeon Chain Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dungeon Chain Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $836.85M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dungeon Chain Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dungeon Chain Ecosystem tokenləri arasında ATOM son 24 saat ərzində 1.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dungeon Chain Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Dungeon Chain Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Dungeon Chain Ecosystem tokenlərinə ATOM, USDC.N, DGN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dungeon Chain Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dungeon Chain Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $836.85M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dungeon Chain Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.