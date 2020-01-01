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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ördək mövzulu tokenləri

Ördək mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0,001504
-0,46%
+1,56%
+4,16%
$ 1,18M
$ 4,96M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 7,677E-5
+0,16%
+1,10%
-7,06%
$ 76,73K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0,03242293
0,00%
--
+1,57%
$ 32,42K
$ 1,11
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1,851E-5
0,00%
-5,00%
-15,25%
$ 18,33K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1,383E-5
0,00%
-7,30%
-7,31%
$ 13,83K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1,302E-5
0,00%
+19,60%
-0,76%
$ 13,01K
--

Tez-tez verilən suallar

Ördək mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ördək mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $1.34M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ördək mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ördək mövzulu tokenləri arasında DUCK son 24 saat ərzində 19.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ördək mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Ördək mövzulu tokeni izləyir. Populyar Ördək mövzulu tokenlərinə HAROLD, DUCK, DUCK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ördək mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ördək mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.34M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ördək mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.