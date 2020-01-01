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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Doma Ecosystem tokenləri

Doma Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M

Tez-tez verilən suallar

Doma Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Doma Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $34.25M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Doma Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Doma Ecosystem tokenləri arasında USDC.E son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Doma Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Doma Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Doma Ecosystem tokenlərinə USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Doma Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Doma Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $34.25M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Doma Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.