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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Discord Botları tokenləri

Discord Botları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019544
-0.10%
+0.63%
-5.79%
$ 18.27M
$ 3.12M
2
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01754
+1.09%
+0.17%
-0.51%
$ 11.80M
$ 3.05M
3
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004863
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
4
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002043
+3.51%
+20.29%
+22.45%
$ 2.12M
$ 41.34M
5
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.73E-6
+0.90%
-1.00%
+10.33%
$ 1.93M
--
6
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210607
+0.16%
+0.01%
-1.18%
$ 499.82K
$ 148.30
7
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 5.75558E-10
0.00%
0.00%
-18.29%
$ 394.14K
--
8
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001417
+0.28%
-2.48%
-7.82%
$ 320.61K
$ 26.66M
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00011617
+0.28%
-0.00%
-11.72%
$ 116.16K
$ 280.61
10
Pago
Pago
PAGO
$ 3.041E-5
+0.10%
+3.90%
-11.44%
$ 30.40K
--

Tez-tez verilən suallar

Discord Botları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Discord Botları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $40.37M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Discord Botları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Discord Botları tokenləri arasında TOKEN son 24 saat ərzində 20.29% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Discord Botları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Discord Botları tokeni izləyir. Populyar Discord Botları tokenlərinə CGPT, SONIC, PAAL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Discord Botları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Discord Botları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $40.37M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Discord Botları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.