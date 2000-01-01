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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenləri

İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06772
+0.24%
+2.53%
+1.88%
$ 2.93B
$ 2.22M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025721
-0.04%
+1.32%
+1.20%
$ 707.02M
$ 15.57M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03347
+0.06%
+3.73%
-2.03%
$ 149.79M
$ 1.82M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.35084
+0.37%
-0.01%
-8.62%
$ 46.75M
$ 485.19K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006744
-0.07%
+3.90%
-4.24%
$ 19.36M
$ 8.51M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.94
-0.40%
+0.01%
0.00%
$ 4.64M
$ 10.29K
7
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00080038
0.00%
+0.12%
+6.68%
$ 1.05M
$ 63.89K
8
HTR
HTR
HTR
$ 0.002014
+1.92%
-1.66%
-4.18%
$ 1.04M
$ 25.21M
9
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.166
+2.27%
+31.39%
0.00%
$ 982.68K
$ 59.66K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.000357
0.00%
+0.25%
+5.01%
$ 543.26K
$ 161.01M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002832
-2.03%
-1.01%
+14.54%
$ 174.15K
$ 1.83B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 1.94421E-7
0.00%
-0.10%
-5.23%
$ 84.22K
--

Tez-tez verilən suallar

İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $3.87B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenləri arasında XEL son 24 saat ərzində 31.39% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokeni izləyir. Populyar İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenlərinə HBAR, KAS, IOTA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.87B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İstiqamətləndirilmiş Asiklik Qrafik (DAG) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.