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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dinari Ekosistemi tokenləri

Dinari Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.497
+0.27%
-3.31%
-12.54%
$ 146.40M
$ 43.70K
2
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001611
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
3
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002633
+0.38%
-1.86%
-3.34%
$ 11.29M
$ 21.04M
4
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.0283
+0.11%
-1.63%
-9.61%
$ 2.76M
$ 2.91M
5
GME
GME
GME
$ 0.0003617
-0.64%
+1.37%
+0.23%
$ 2.44M
$ 159.54M
6
DeFi
DeFi
DEFI
$ 0.0001191
-0.17%
+1.45%
-7.83%
$ 431.49K
$ 239.64M
7
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.14855
-0.07%
-6.67%
-23.41%
--
$ 395.25K
8
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2
AGRO
$ 0.0002755
-0.04%
+1.40%
-3.02%
--
$ 491.60M

Tez-tez verilən suallar

Dinari Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dinari Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $175.53M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dinari Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dinari Ekosistemi tokenləri arasında DEFI son 24 saat ərzində 1.45% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dinari Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Dinari Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Dinari Ekosistemi tokenlərinə CVX, CAT, F daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dinari Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dinari Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $175.53M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dinari Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.