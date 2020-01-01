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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dex aqreqatoru tokenləri

Dex aqreqatoru sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08329
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
3
Talus
Talus
US
$ 0.01733
+1.34%
+0.52%
-41.19%
$ 38.19M
$ 1.93M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.005928
-0.59%
-7.79%
-46.17%
$ 24.16M
$ 15.03M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002186
-0.18%
-0.09%
-9.62%
$ 21.90M
$ 24.31M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02117
+0.14%
+1.44%
+8.11%
$ 20.08M
$ 4.61M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02684
-0.48%
-0.56%
-3.43%
$ 12.22M
$ 2.15M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02252
+0.09%
-0.57%
+0.94%
$ 9.93M
$ 3.12M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.2
0.00%
+0.01%
-1.64%
$ 5.55M
$ 2.62K
10
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.04418334
+0.06%
+0.22%
+29.23%
$ 3.09M
$ 4.78K
11
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.0038026
+0.11%
-0.01%
-11.30%
$ 3.04M
$ 4.42K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01801782
0.00%
-0.01%
-6.68%
$ 1.80M
$ 1.22K
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00071408
+0.57%
0.00%
-5.31%
$ 1.14M
$ 174.73K
14
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.061979
+0.14%
+0.20%
+20.43%
$ 1.07M
$ 828.61
15
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00095104
+0.41%
-0.00%
+1.80%
$ 923.19K
$ 11.27
16
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.519E-5
+0.28%
-0.30%
+8.81%
$ 350.82K
--
17
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00061074
+0.21%
-0.03%
-2.48%
$ 244.30K
$ 738.64
18
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.00034689
+0.19%
+0.18%
-43.16%
$ 214.28K
$ 1.20K
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00757534
+0.03%
-0.03%
-2.99%
$ 207.41K
$ 861.95
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.00454186
+0.62%
+0.01%
-2.38%
$ 78.31K
$ 1.38K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00057938
+0.80%
+0.02%
-2.78%
$ 17.16K
$ 88.11
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.2886
+0.81%
+2.11%
-15.01%
--
$ 324.41K

Tez-tez verilən suallar

Dex aqreqatoru tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dex aqreqatoru tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 22 tokenləri və ümumi $817.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dex aqreqatoru tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dex aqreqatoru tokenləri arasında EDGE son 24 saat ərzində 2.11% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dex aqreqatoru tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 22 Dex aqreqatoru tokeni izləyir. Populyar Dex aqreqatoru tokenlərinə JUP, 1INCH, US daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dex aqreqatoru kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dex aqreqatoru tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $817.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dex aqreqatoru sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.