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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Desci Meme tokenləri

Desci Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Propy
Propy
PRO
$ 0.3208
-0.03%
-0.56%
-5.90%
$ 32.07M
$ 173.96K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.01010562
+0.04%
+0.16%
+15.51%
$ 10.09M
$ 37.84K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006006
-0.13%
-1.57%
+39.44%
$ 6.00M
$ 12.46M
5
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00023642
+0.74%
+0.01%
-0.87%
$ 258.67K
$ 481.20
6
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3.435E-5
-0.49%
-1.60%
-2.75%
$ 234.50K
--
7
DNA
DNA
DNA
$ 4.553E-12
+0.09%
0.00%
-0.44%
$ 191.06K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9.58E-5
-0.16%
+3.20%
+2.36%
$ 57.21K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2.59E-5
+0.12%
+0.80%
-0.65%
$ 25.65K
--
10
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1.869E-5
0.00%
+0.70%
-0.80%
$ 18.67K
--
11
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 1.767E-5
+0.11%
+1.80%
-12.22%
$ 17.63K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
0.00%
$ 15.85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3.31465E-13
+0.32%
+0.50%
-3.51%
$ 13.91K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1.312E-5
0.00%
-0.50%
-0.46%
$ 13.12K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1.215E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 12.15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.074E-5
0.00%
-2.00%
-2.01%
$ 10.74K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9.92E-6
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 9.91K
--
18
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1721
+1.29%
+4.21%
+6.72%
--
$ 644.79K

Tez-tez verilən suallar

Desci Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Desci Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $60.52M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Desci Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Desci Meme tokenləri arasında GIRLE son 24 saat ərzində 4.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Desci Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Desci Meme tokeni izləyir. Populyar Desci Meme tokenlərinə PRO, BCHEM, PYTHIA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Desci Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Desci Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $60.52M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Desci Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.