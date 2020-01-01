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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı DefiMetaChain Ekosistemi tokenləri

DefiMetaChain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Crypto Factor
Crypto Factor
CFR
$ 0.00020642
0.00%
--
0.00%
$ 20.64K
$ 1.55K

Tez-tez verilən suallar

DefiMetaChain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
DefiMetaChain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $20.64K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən DefiMetaChain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən DefiMetaChain Ekosistemi tokenləri arasında CFR son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər DefiMetaChain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 DefiMetaChain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar DefiMetaChain Ekosistemi tokenlərinə CFR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
DefiMetaChain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün DefiMetaChain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $20.64K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin DefiMetaChain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.