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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Index Coop Defi Index tokenləri

Index Coop Defi Index sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
WETH
WETH
WETH
$ 1,920.67
+0.17%
+0.01%
+1.88%
$ 4.24B
$ 238.27M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.378
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.94
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3063
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
5
Compound
Compound
COMP
$ 17.72
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,993.2
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.1906
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.368
-0.22%
+1.94%
-1.37%
$ 30.76M
$ 41.94K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0.10616
-0.02%
+0.89%
+2.56%
$ 7.42M
$ 523.28K

Tez-tez verilən suallar

Index Coop Defi Index tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Index Coop Defi Index tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $8.30B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Index Coop Defi Index tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Index Coop Defi Index tokenləri arasında YFI son 24 saat ərzində 3.45% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Index Coop Defi Index tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Index Coop Defi Index tokeni izləyir. Populyar Index Coop Defi Index tokenlərinə WETH, UNI, AAVE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Index Coop Defi Index kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Index Coop Defi Index tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $8.30B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Index Coop Defi Index sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.