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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı DeFi İndeksi tokenləri

DeFi İndeksi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.004
+0.10%
-0.00%
-0.10%
$ 2.95M
$ 778.75
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.2
-0.59%
-0.00%
-0.80%
$ 913.35K
$ 70.81K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.47
0.00%
+0.00%
+2.28%
$ 719.65K
$ 109.23
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 82.25
+0.17%
+0.01%
+2.02%
$ 354.60K
$ 1.76K
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.55
+0.28%
+0.00%
-2.20%
$ 335.63K
$ 131.21
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012327
+0.42%
0.00%
+0.02%
$ 123.27K
$ 10.60
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.61
0.00%
+0.01%
+1.26%
$ 38.59K
$ 180.53
8
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00017031
-0.77%
+0.02%
+1.77%
$ 25.52K
$ 24.42
9
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 17.93
0.00%
--
-1.86%
$ 25.50K
$ 1.63
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.164E-5
0.00%
-1.30%
-1.27%
$ 11.64K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002367
-0.04%
-0.30%
-2.72%
--
$ 23.66M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.282
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--

Tez-tez verilən suallar

DeFi İndeksi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
DeFi İndeksi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $5.49M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən DeFi İndeksi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən DeFi İndeksi tokenləri arasında CVAI son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər DeFi İndeksi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 DeFi İndeksi tokeni izləyir. Populyar DeFi İndeksi tokenlərinə USSI, NX8, BTC2X-FLI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
DeFi İndeksi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün DeFi İndeksi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.49M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin DeFi İndeksi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.