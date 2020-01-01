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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı DeFAI tokenləri

DeFAI sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11324
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66327
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.2355
-0.14%
+20.68%
+64.78%
$ 235.08M
$ 1.61M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09124
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02748
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21859
+0.08%
-1.27%
-0.62%
$ 43.18M
$ 153.72K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003264
+0.12%
+0.28%
-4.54%
$ 36.35M
$ 16.49M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004542
0.00%
-0.56%
-0.69%
$ 30.80M
$ 3.45M
9
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01894319
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 28.46M
$ 38.98K
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01986
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
11
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002311
+0.13%
+1.01%
-12.38%
$ 22.92M
$ 240.74M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01739
+0.40%
+0.06%
-4.40%
$ 17.35M
$ 3.51M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10424
+0.07%
-2.35%
-1.42%
$ 16.70M
$ 539.26K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0005946
-0.35%
-1.02%
-4.95%
$ 15.66M
$ 94.40M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001858
+1.42%
-3.99%
+3.18%
$ 14.83M
$ 37.15M
16
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.01177
-0.15%
-2.54%
+2.11%
$ 11.76M
$ 6.67M
17
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3428
+0.11%
+0.12%
-24.01%
$ 11.36M
$ 41.00K
18
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04303
-0.91%
+2.29%
-19.34%
$ 10.84M
$ 2.82M
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03078
-0.16%
-2.51%
-2.70%
$ 10.59M
$ 2.51M
20
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0552
+0.55%
+0.18%
-1.43%
$ 9.92M
$ 1.14M
21
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02092
+0.38%
-1.55%
-4.95%
$ 9.69M
$ 3.18M
22
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0626
+0.16%
+1.47%
+0.81%
$ 9.20M
$ 192.12K
23
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03588
+0.36%
-1.94%
-5.78%
$ 8.66M
$ 1.59M
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004583
-0.57%
-3.28%
-7.64%
$ 8.15M
$ 69.05M
25
ORO
ORO
SN15
$ 5.49
+2.04%
+0.22%
+22.27%
$ 8.07M
$ 1.65M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00444438
+0.04%
+0.01%
-0.93%
$ 6.76M
$ 94.74K
27
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002124
-0.77%
+0.63%
+17.11%
$ 6.00M
$ 545.77M
28
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.0088541
-0.05%
-0.00%
+1.37%
$ 5.32M
$ 719.02K
29
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.11
-0.89%
+0.08%
+29.87%
$ 5.21M
$ 933.86K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004865
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
31
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3321
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
32
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01895
-0.05%
+0.16%
-23.75%
$ 4.23M
$ 3.37M
33
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.296778
-0.56%
+0.00%
-3.88%
$ 2.97M
$ 3.30K
34
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03584522
+0.11%
0.00%
+0.11%
$ 1.91M
$ 7.46K
35
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00140515
-0.37%
+0.01%
+5.77%
$ 1.35M
$ 4.19K
36
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.0050573
+0.19%
+0.02%
+10.12%
$ 1.17M
$ 4.42K
37
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02212728
+0.16%
+0.04%
+35.54%
$ 1.08M
$ 232.91
38
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.47
+0.29%
+0.03%
+2.06%
$ 1.04M
$ 8.80
39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 34.64
+0.09%
+0.00%
+6.62%
$ 1.04M
$ 31.91
40
Print
Print
PRINT
$ 0.00093474
+0.23%
+0.05%
+12.73%
$ 855.64K
$ 2.55K
41
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00072335
-3.56%
+0.06%
-54.32%
$ 723.37K
$ 227.01K
42
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.03197712
+0.78%
-0.07%
+16.04%
$ 640.00K
$ 285.42
43
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013636
-0.13%
+0.33%
-1.60%
$ 627.77K
$ 56.51M
44
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00056406
+0.58%
0.00%
-0.94%
$ 556.72K
$ 676.36
45
Wasabot
Wasabot
BOT
$ 0.00059539
0.00%
+0.00%
-1.49%
$ 551.98K
$ 577.53
46
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.007836
0.00%
+0.29%
-7.73%
$ 539.72K
$ 6.29M
47
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00186595
-0.18%
-0.14%
-33.02%
$ 522.47K
$ 62.26K
48
Strawberry AI
Strawberry AI
BERRY
$ 0.00504231
+0.18%
+0.06%
+10.04%
$ 504.23K
$ 1.59K
49
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210607
+0.16%
+0.01%
-1.18%
$ 499.82K
$ 148.30
50
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00702698
0.00%
+0.00%
-2.91%
$ 484.30K
$ 1.68

Tez-tez verilən suallar

DeFAI tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
DeFAI tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 140 tokenləri və ümumi $2.50B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən DeFAI tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən DeFAI tokenləri arasında TIBBIR son 24 saat ərzində 20.68% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər DeFAI tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 140 DeFAI tokeni izləyir. Populyar DeFAI tokenlərinə M, VELVET, TIBBIR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
DeFAI kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün DeFAI tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.50B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin DeFAI sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.