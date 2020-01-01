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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenləri

Dərin Brain Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DeepBrain Chain
DeepBrain Chain
DBC
$ 7.002E-5
-11.05%
+30.60%
-53.89%
$ 248.45K
--

Tez-tez verilən suallar

Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $248.45K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında DBC son 24 saat ərzində 30.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenlərinə DBC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dərin Brain Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dərin Brain Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $248.45K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dərin Brain Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.