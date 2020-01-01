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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.16
0.00%
-0.02%
-2.52%
$ 12.17M
$ 1.67K
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605053
0.00%
--
+4.37%
$ 1.27M
$ 30.25
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.151E-7
+0.05%
+1.80%
+1.92%
$ 21.51K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.918E-5
0.00%
-1.80%
-1.79%
$ 14.12K
--

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $13.47M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenləri arasında SPIRIT son 24 saat ərzində 1.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokeni izləyir. Populyar Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenlərinə DESO, BSO, SPIRIT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.47M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Sosial Media (DeSOC) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.