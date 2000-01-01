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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2552
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.00377
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02515
-0.08%
+1.79%
+0.72%
$ 55.26M
$ 2.61M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.807986
-0.19%
+0.07%
+10.90%
$ 24.49M
$ 452.36K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.31
-0.46%
-0.02%
-9.64%
$ 21.09M
$ 721.11K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13.87
+0.14%
+0.02%
-0.57%
$ 9.74M
$ 3.49K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009409
-4.02%
+0.54%
+2.26%
$ 9.61M
$ 6.39M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.232344
-0.47%
+0.03%
+3.04%
$ 6.11M
$ 14.22K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.11248
-1.07%
+0.35%
+7.97%
$ 4.67M
$ 75.67K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00634536
0.00%
-0.01%
+1.23%
$ 3.02M
$ 214.91K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00209851
+0.03%
+0.02%
+0.73%
$ 2.10M
$ 1.05K
12
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00384327
0.00%
--
+31.28%
$ 1.95M
$ 103.77
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.14
0.00%
+0.03%
+4.49%
$ 1.63M
$ 451.21
14
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.633928
-0.14%
-0.15%
-16.72%
$ 1.55M
$ 9.95K
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.00109158
+0.18%
-0.02%
-3.52%
$ 1.09M
$ 993.20
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.074985
-0.20%
-0.04%
-4.64%
$ 864.93K
$ 3.21K
17
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.75E-5
+0.06%
+4.20%
+0.86%
$ 553.38K
--
18
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.158158
-0.18%
+0.03%
+3.01%
$ 456.75K
$ 6.43K
19
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00163627
+0.64%
-0.05%
+4.70%
$ 451.02K
$ 2.03K
20
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00209474
+0.01%
+0.01%
+0.70%
$ 409.79K
$ 1.40K
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.0099382
+0.18%
+0.04%
+2.40%
$ 391.55K
$ 424.37
22
Factor
Factor
FACT
$ 0.2726
+1.16%
+6.18%
+1.44%
$ 341.36K
$ 2.71K
23
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.00032462
+0.11%
-0.02%
-1.10%
$ 324.62K
$ 359.13
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00474976
+0.05%
--
+1.80%
$ 310.48K
$ 59.04
25
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.02541866
+0.13%
+0.02%
+1.00%
$ 299.27K
$ 1.01K
26
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002555
0.00%
+7.20%
-13.24%
$ 287.81K
$ 2.89M
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00028837
0.00%
--
-1.20%
$ 222.83K
$ 11.53
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.03973242
0.00%
--
+0.20%
$ 207.15K
$ 2.38K
29
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00018559
0.00%
--
+2.66%
$ 185.59K
$ 285.05
30
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00018286
+0.55%
+0.02%
+0.02%
$ 183.85K
$ 25.86K
31
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00017157
+0.19%
-0.00%
+1.25%
$ 171.51K
$ 834.96
32
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 9.79E-5
+0.07%
-5.30%
-7.93%
$ 162.94K
--
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00014922
+0.26%
+0.02%
-0.85%
$ 149.17K
$ 50.75
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.0044179
+0.16%
+0.01%
-9.49%
$ 92.80K
$ 1.07
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00261649
0.00%
--
-1.02%
$ 89.41K
$ 24.44
36
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.00015385
+0.18%
--
+0.82%
$ 81.23K
$ 1.35
37
Etica
Etica
ETI
$ 0.01057609
+0.01%
-0.05%
+8.91%
$ 74.92K
$ 25.51
38
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 8.146E-5
-0.43%
+41.40%
+48.38%
$ 72.29K
--
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00642625
0.00%
+0.02%
+1.81%
$ 57.26K
$ 108.31
40
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00108344
+0.13%
--
-12.63%
$ 54.17K
$ 108.34
41
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00129944
-0.02%
0.00%
+20.87%
$ 52.10K
$ 19.70
42
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00613294
-0.12%
--
-18.68%
$ 52.08K
$ 15.55
43
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.457E-5
-0.04%
+1.80%
+2.32%
$ 44.55K
--
44
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
0.00%
$ 41.44K
--
45
Protean
Protean
PRTN
$ 3.38406E-7
+0.05%
-10.20%
-28.95%
$ 33.84K
--
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 11.18
0.00%
--
+1.91%
$ 32.99K
$ 22.37
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.066E-5
+1.12%
+3.40%
+2.96%
$ 30.54K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.259E-5
0.00%
-1.90%
-1.91%
$ 16.83K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.616E-5
0.00%
+0.40%
-2.71%
$ 16.16K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 56 tokenləri və ümumi $352.51M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenləri arasında CARDIO son 24 saat ərzində 41.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 56 Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokeni izləyir. Populyar Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenlərinə TRAC, ATH, BIO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $352.51M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Elm (DeSci) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.