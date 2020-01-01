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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
RXR Coin
RXR Coin
RXRC
$ 0.157032
0.00%
0.00%
-0.96%
$ 6.28M
$ 1.72M
2
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005627
-0.02%
+0.94%
-1.19%
$ 2.21M
$ 10.72M
3
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03124807
+0.27%
+0.07%
-8.89%
$ 300.35K
$ 75.95
4
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.03708E-7
-0.17%
-2.20%
-8.71%
$ 59.76K
--
5
Lotry
Lotry
LOTRY
$ 2.58939E-7
0.00%
-2.20%
-2.99%
$ 25.89K
--
6
Jack Potts by Virtuals
Jack Potts by Virtuals
JACK
$ 2.488E-5
0.00%
-1.20%
-1.70%
$ 14.35K
--

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $8.89M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenləri arasında LOT son 24 saat ərzində 0.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokeni izləyir. Populyar Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenlərinə RXRC, LOT, POOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $8.89M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Lotereya sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.