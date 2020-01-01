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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı daos.fun Ekosistem tokenləri

daos.fun Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00023642
+0.74%
+0.01%
-0.87%
$ 258.67K
$ 481.20
2
ai16zeliza
ai16zeliza
ELIZA
$ 8.885E-5
+0.09%
+1.60%
+2.21%
$ 85.38K
--
3
Aimonica Brands
Aimonica Brands
AIMONICA
$ 3.881E-5
0.00%
+2.80%
+2.56%
$ 38.80K
--
4
Nasdao Ai
Nasdao Ai
NDAO
$ 3.24E-5
0.00%
+0.20%
-1.58%
$ 35.63K
--
5
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
0.00%
$ 15.85K
--
6
sqrFUND
sqrFUND
SQR
$ 1.327E-5
0.00%
+13.90%
0.00%
$ 14.60K
--

Tez-tez verilən suallar

daos.fun Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
daos.fun Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $448.92K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən daos.fun Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən daos.fun Ekosistem tokenləri arasında SQR son 24 saat ərzində 13.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər daos.fun Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 daos.fun Ekosistem tokeni izləyir. Populyar daos.fun Ekosistem tokenlərinə DRUGS, ELIZA, AIMONICA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
daos.fun Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün daos.fun Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $448.92K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin daos.fun Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.