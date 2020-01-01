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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı DaoMaker Başlatma Paneli tokenləri

DaoMaker Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001324
0.00%
-8.12%
-12.78%
$ 22.24M
$ 7.55M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.01608
+0.12%
-2.72%
-5.40%
$ 15.72M
$ 3.64M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13408
-0.81%
-0.12%
+16.51%
$ 13.49M
$ 927.17K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01916
-0.36%
-1.14%
-4.63%
$ 4.01M
$ 2.88M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001143
-0.09%
-0.87%
-4.12%
$ 2.05M
$ 46.02M
6
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02007
+0.69%
+1.14%
-3.00%
$ 1.98M
$ 4.78M
7
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002053
+1.78%
-0.66%
+5.87%
$ 1.90M
$ 29.45M
8
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020666
+0.07%
-0.00%
+3.07%
$ 1.85M
$ 239.81
9
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00242732
0.00%
--
+7.11%
$ 1.10M
$ 173.56
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00041979
0.00%
-0.03%
-2.02%
$ 1.02M
$ 839.19
11
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00226
+0.44%
-6.22%
+1.35%
$ 896.32K
$ 2.90M
12
Orion
Orion
ORN
$ 0.01231905
+0.03%
0.00%
+0.27%
$ 771.63K
$ 33.42
13
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00122125
+0.14%
+0.01%
-1.04%
$ 380.74K
$ 14.12
14
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00260236
0.00%
--
+1.71%
$ 312.28K
$ 6.64
15
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001625
-0.12%
+0.19%
+5.18%
$ 262.61K
$ 14.83M
16
Wam
Wam
WAM
$ 0.00035151
+0.29%
+0.00%
-7.10%
$ 238.84K
$ 85.28
17
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00030831
0.00%
-0.00%
-1.26%
$ 216.01K
$ 470.34
18
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.143E-5
-0.33%
+4.40%
-10.86%
$ 203.44K
--
19
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.211242
+0.15%
-0.02%
-3.29%
$ 173.53K
$ 90.97
20
Hord
Hord
HORD
$ 0.0018391
0.00%
+0.02%
-2.97%
$ 162.97K
$ 8.10
21
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.64E-6
-0.43%
+4.10%
-3.73%
$ 146.99K
--
22
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00204446
0.00%
+0.00%
+0.62%
$ 140.86K
$ 15.10
23
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00023978
0.00%
--
-22.60%
$ 137.76K
$ 6.08
24
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0024837
+16.40%
+0.16%
+13.81%
$ 132.81K
$ 5.46K
25
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.534E-5
0.00%
+8.20%
+9.69%
$ 108.99K
--
26
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
+0.01%
$ 96.18K
$ 44.07
27
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100676
0.00%
--
0.00%
$ 92.08K
$ 1.11
28
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
29
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00054538
0.00%
0.00%
-2.70%
$ 81.38K
$ 4.62
30
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
0.00%
$ 38.99K
$ 2.03
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.222E-5
-1.45%
-6.30%
-25.76%
$ 35.24K
--
32
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
0.00%
$ 32.85K
$ 31.45
33
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.27E-6
0.00%
+0.40%
+0.47%
$ 28.31K
--
34
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013584
0.00%
-0.00%
-15.30%
$ 26.46K
$ 3.53
35
KingdomX
KingdomX
KT
$ 6.792E-5
0.00%
-3.20%
-4.99%
$ 25.10K
--
36
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00303072
0.00%
0.00%
-41.71%
$ 23.17K
$ 0.91
37
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.197E-5
0.00%
+0.50%
-18.80%
$ 20.46K
--
38
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
39
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
0.00%
$ 11.30K
$ 1.10
40
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.5856
-0.43%
-1.73%
+0.27%
--
$ 1.42K
41
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.00006603
-0.03%
+0.34%
+0.63%
--
$ 876.85M

Tez-tez verilən suallar

DaoMaker Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
DaoMaker Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 41 tokenləri və ümumi $70.27M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən DaoMaker Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən DaoMaker Başlatma Paneli tokenləri arasında DAFI son 24 saat ərzində 8.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər DaoMaker Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 41 DaoMaker Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar DaoMaker Başlatma Paneli tokenlərinə VR, CPOOL, ALICE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
DaoMaker Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün DaoMaker Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $70.27M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin DaoMaker Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.