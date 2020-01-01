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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əyri Ekosistemi tokenləri

Əyri Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Curve
Curve
CRV
$ 0.239
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
2
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.5
+0.27%
-3.31%
-12.54%
$ 146.40M
$ 43.70K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2797
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
4
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.39M
$ 3.83M
5
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260914
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 15.92M
$ 10.80
6
Origin
Origin
OGN
$ 0.01596
+0.38%
-1.73%
-1.36%
$ 10.58M
$ 3.23M
7
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.0083
-0.50%
-1.64%
-4.37%
$ 9.94M
$ 6.93M
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087209
+0.18%
+0.02%
+4.18%
$ 5.96M
$ 684.44
9
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00031235
+0.15%
+0.02%
-2.59%
$ 3.12M
$ 372.72
10
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00813516
+0.08%
+0.01%
+3.67%
$ 793.54K
$ 1.18
11
CLever
CLever
CLEV
$ 1.44
+0.70%
+0.01%
+6.67%
$ 204.38K
$ 30.34

Tez-tez verilən suallar

Əyri Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əyri Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $596.90M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əyri Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əyri Ekosistemi tokenləri arasında FRAX son 24 saat ərzində 1.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əyri Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Əyri Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Əyri Ekosistemi tokenlərinə CRV, CVX, FRAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əyri Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əyri Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $596.90M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əyri Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.