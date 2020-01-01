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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kripto Kart Emitenti tokenləri

Kripto Kart Emitenti sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04636
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.712
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00086791
-4.92%
-0.02%
-23.14%
$ 885.57K
$ 7.74K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002236
0.00%
+0.90%
-0.45%
$ 552.77K
$ 51.29K
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00332208
+1.76%
+0.04%
+12.91%
$ 259.98K
$ 166.50
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.5
0.00%
-0.00%
-4.97%
$ 130.00K
$ 110.50
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015624
+0.16%
+0.61%
+0.85%
--
$ 355.03M

Tez-tez verilən suallar

Kripto Kart Emitenti tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kripto Kart Emitenti tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $2.53B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kripto Kart Emitenti tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kripto Kart Emitenti tokenləri arasında BXX son 24 saat ərzində 0.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kripto Kart Emitenti tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Kripto Kart Emitenti tokeni izləyir. Populyar Kripto Kart Emitenti tokenlərinə CRO, NEXO, KARMA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kripto Kart Emitenti kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kripto Kart Emitenti tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.53B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kripto Kart Emitenti sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.