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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri

Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997606
+0.02%
0.00%
+0.09%
$ 74.98M
$ 2.93K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998268
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 74.87M
$ 50.66K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997682
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 53.00M
$ 1.24M
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.998334
-0.07%
0.00%
-0.06%
$ 51.38M
$ 10.04K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998648
-0.02%
0.00%
+0.06%
$ 34.90M
$ 30.66K
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 31.96M
$ 9.06K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 30.05M
$ 700.22K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.79M
$ 14.23K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 22.53M
$ 112.06K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 1.005
0.00%
--
+2.29%
$ 19.05M
$ 4.19
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998897
-0.04%
0.00%
-0.11%
$ 13.30M
$ 158.81K
16
USDB
USDB
USDB
$ 1.005
+0.40%
+0.01%
+0.86%
$ 12.04M
$ 2.22K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994981
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 11.79M
$ 0.42
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.992908
+0.46%
+0.01%
+0.74%
$ 9.45M
$ 6.22K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.998607
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 6.22M
$ 3.36K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 1.007
0.00%
+0.01%
+0.30%
$ 6.20M
$ 54.32
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.991861
+0.13%
+0.01%
+0.55%
$ 4.68M
$ 3.94K
23
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
24
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.005
+0.30%
+0.01%
+1.36%
$ 3.23M
$ 888.97
25
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.997216
-0.04%
+0.01%
+0.36%
$ 3.11M
$ 16.45K
26
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 1.002
-0.30%
+0.00%
+0.21%
$ 2.94M
$ 31.88K
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.12M
$ 4.13K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.991171
0.00%
+0.00%
+0.72%
$ 1.79M
$ 567.36
30
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.79M
$ 20.10K
31
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.64M
$ 25.78K
32
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.08
+0.09%
+0.01%
-0.09%
$ 1.43M
$ 77.25
33
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.994015
+0.18%
+0.01%
+0.08%
$ 1.40M
$ 89.37
34
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 0.984498
+0.27%
-0.00%
-1.26%
$ 1.33M
$ 222.54K
35
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
36
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.02
-0.49%
-0.09%
+1.00%
$ 1.07M
$ 3.07K
37
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00226
+0.44%
-6.22%
+1.35%
$ 896.32K
$ 2.90M
38
USX
USX
USX
$ 1.003
0.00%
--
+1.54%
$ 871.87K
$ 2.14
39
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.002
0.00%
--
+0.10%
$ 653.84K
$ 125.64
40
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 652.07K
$ 5.15K
41
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
--
-0.58%
$ 574.51K
$ 483.02
42
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.024
+0.20%
+0.00%
+0.39%
$ 525.63K
$ 7.07K
43
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999393
0.00%
--
-0.02%
$ 412.29K
$ 14.00
44
Bread
Bread
BREAD
$ 0.999017
+0.36%
0.00%
-0.20%
$ 405.88K
$ 52.32
45
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
46
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 0.999629
+0.05%
0.00%
+0.18%
$ 245.13K
$ 176.01
47
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
48
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 186.19K
$ 195.97
49
Grai
Grai
GRAI
$ 0.579779
0.00%
--
-1.53%
$ 148.31K
$ 2.47
50
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.004
+0.10%
+0.01%
+0.20%
$ 130.82K
$ 43.43

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 62 tokenləri və ümumi $4.10B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri arasında ZCHF son 24 saat ərzində 0.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 62 Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenlərinə USDD, USDF, GHO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.10B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.