Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Cronos zkEVM Ekosistemi tokenləri

Cronos zkEVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,522.55
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.764
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.0463
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 0.987814
+0.06%
-0.00%
+0.01%
$ 2.57M
$ 606.18
6
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00091386
-0.02%
+0.04%
-1.20%
$ 2.16M
$ 10.70K
7
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 1,855.7
+0.15%
+0.03%
+1.02%
$ 569.00K
$ 116.51
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.053745
+0.07%
-0.77%
-2.64%
$ 384.29K
$ 1.24K
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 2.006E-5
0.00%
-3.10%
-79.23%
$ 148.80K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010054
0.00%
+0.00%
-1.05%
$ 41.73K
$ 108.95

Tez-tez verilən suallar

Cronos zkEVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Cronos zkEVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $90.87B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Cronos zkEVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Cronos zkEVM Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Cronos zkEVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Cronos zkEVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Cronos zkEVM Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Cronos zkEVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Cronos zkEVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $90.87B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Cronos zkEVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.