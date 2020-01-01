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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı CreatorBid Ekosistemi tokenləri

CreatorBid Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01317274
+0.16%
-0.03%
-4.94%
$ 276.61K
$ 861.33
2
CLAWLETT
CLAWLETT
CLAWLETT
$ 0.00918194
+0.51%
+0.01%
-2.60%
$ 192.05K
$ 98.44
3
AION 5100
AION 5100
AION
$ 0.00403542
+0.18%
+0.01%
-9.37%
$ 84.75K
$ 3.22
4
Karum
Karum
KARUM
$ 0.00144185
0.00%
-0.00%
+1.39%
$ 30.28K
$ 62.16
5
Agent Zero
Agent Zero
$WSB
$ 0.00120879
0.00%
+0.01%
-2.08%
$ 25.38K
$ 111.81
6
Shogun
Shogun
SHOGUN
$ 0.00087595
0.00%
-0.00%
+0.91%
$ 18.40K
$ 30.16
7
Project Nostradamus
Project Nostradamus
$AMEN
$ 0.00083057
0.00%
+0.01%
+0.98%
$ 17.44K
$ 1.60

Tez-tez verilən suallar

CreatorBid Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
CreatorBid Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $644.91K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən CreatorBid Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən CreatorBid Ekosistemi tokenləri arasında CLAWLETT son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər CreatorBid Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 CreatorBid Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar CreatorBid Ekosistemi tokenlərinə A1C, CLAWLETT, AION daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
CreatorBid Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün CreatorBid Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $644.91K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin CreatorBid Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.