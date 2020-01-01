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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ölkə mövzulu mem tokenləri

Ölkə mövzulu mem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2641
+%0,45
-%0,49
+%2,87
$ 63,41M
$ 372,67K
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0,07823
+%0,23
+%8,42
-%0,41
$ 40,36M
$ 960,82K
3
Central African Republic Meme
Central African Republic Meme
CAR
$ 0,00260796
+%0,27
+%0,02
+%1,25
$ 2,59M
$ 105,13
4
American Coin
American Coin
USA
$ 1,41017E-7
-%0,40
+%0,60
-%0,66
$ 1,64M
--
5
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0,06751
-%0,10
+%0,45
-%13,12
$ 1,25M
$ 851,46K
6
The Patriots
The Patriots
PATRIOTS
$ 0,0002077
+%0,28
+%0,18
-%3,99
$ 155,77K
$ 21,56K
7
Based USA
Based USA
USA
$ 4,151E-5
+%0,05
+%1,30
+%1,99
$ 41,51K
--
8
Freedom
Freedom
FREE
$ 1,76E-5
%0,00
-%0,10
-%0,28
$ 17,50K
--

Tez-tez verilən suallar

Ölkə mövzulu mem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ölkə mövzulu mem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $109.47M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ölkə mövzulu mem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ölkə mövzulu mem tokenləri arasında ESP son 24 saat ərzində 8.42% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ölkə mövzulu mem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Ölkə mövzulu mem tokeni izləyir. Populyar Ölkə mövzulu mem tokenlərinə UAI, ESP, CAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ölkə mövzulu mem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ölkə mövzulu mem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $109.47M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ölkə mövzulu mem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.