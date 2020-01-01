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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kosmos Ekosistemi tokenləri

Kosmos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.413
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4.24
+0.17%
+3.64%
-8.17%
$ 421.58M
$ 162.70K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3063
+0.07%
+1.36%
-1.77%
$ 280.49M
$ 556.69K
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10215
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02927
+0.62%
-2.30%
-3.01%
$ 22.80M
$ 2.38M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02606
+0.30%
-5.26%
-9.50%
$ 9.08M
$ 2.06M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01432
+0.84%
+0.07%
-0.07%
$ 7.80M
$ 4.68M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.0208543
+0.23%
+0.02%
+1.72%
$ 1.66M
$ 5.35K
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0.00191292
0.00%
--
-4.33%
$ 399.32K
$ 95.64
11
IXO
IXO
IXO
$ 0.00193475
+0.18%
+0.03%
-5.61%
$ 167.63K
$ 9.80
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.663E-5
+0.32%
-3.10%
-1.48%
$ 137.40K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.37
+0.16%
+0.04%
-7.55%
$ 91.25K
$ 43.44K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.768011
+1.23%
+0.03%
-1.19%
$ 77.79K
$ 64.91
15
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Tez-tez verilən suallar

Kosmos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kosmos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 15 tokenləri və ümumi $1.59B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kosmos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kosmos Ekosistemi tokenləri arasında INJ son 24 saat ərzində 3.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kosmos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 15 Kosmos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kosmos Ekosistemi tokenlərinə ATOM, INJ, TIA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kosmos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kosmos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.59B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kosmos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.