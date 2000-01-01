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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qarğıdalı Ekosistemi tokenləri

Qarğıdalı Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,764
-0,04%
+3,58%
+11,48%
$ 6,42B
$ 53,59K
2
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64.702
+0,13%
+0,00%
+1,31%
$ 663,34M
$ 881,04K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64.352
+0,19%
+0,00%
+1,41%
$ 417,17M
$ 12,97K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64.019
+0,22%
+0,00%
+1,38%
$ 190,97M
$ 6,83K
5
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63.947
0,00%
0,00%
+0,62%
$ 62,96M
$ 234,16
6
CORN
CORN
CORN
$ 0,02548
+0,04%
+0,16%
+0,20%
$ 13,37M
$ 6,83M

Tez-tez verilən suallar

Qarğıdalı Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qarğıdalı Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $7.77B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qarğıdalı Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qarğıdalı Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qarğıdalı Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Qarğıdalı Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Qarğıdalı Ekosistemi tokenlərinə LINK, LBTC, SOLVBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qarğıdalı Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qarğıdalı Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.77B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qarğıdalı Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.