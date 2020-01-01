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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əsas Ekosistem tokenləri

Əsas Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.764
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
4
Colend
Colend
CLND
$ 0.02895893
+0.73%
-0.01%
-7.08%
$ 2.90M
$ 89.73
5
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
6
ASX Capital
ASX Capital
ASX
$ 0.06009
-0.04%
-0.00%
+0.96%
$ 487.44K
$ 649.26
7
Wrapped CORE
Wrapped CORE
WCORE
$ 0.02110301
+2.23%
+0.01%
+11.49%
$ 372.04K
$ 1.67K
8
b14g dualCORE
b14g dualCORE
DUALCORE
$ 0.02513778
0.00%
--
-4.73%
$ 308.97K
$ 9.28
9
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001222
+1.50%
+9.03%
-11.27%
$ 135.74K
$ 23.52M
10
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016438
+0.01%
-0.00%
-1.18%
$ 55.23K
$ 277.17
11
ARS
ARS
ARS
$ 0.0006337
+0.27%
+0.28%
+0.83%
--
$ 84.00M

Tez-tez verilən suallar

Əsas Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əsas Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $81.49B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əsas Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əsas Ekosistem tokenləri arasında PZP son 24 saat ərzində 9.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əsas Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Əsas Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Əsas Ekosistem tokenlərinə USDC, LINK, AUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əsas Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əsas Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $81.49B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əsas Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.