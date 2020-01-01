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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenləri

Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Dor
Dor
DOR
$ 0.00102064
+0.06%
+0.00%
-0.59%
$ 345.12K
$ 42.11K
2
Unitas
Unitas
UP
$ 0.36027
+0.18%
+4.61%
-7.05%
--
$ 203.88K

Tez-tez verilən suallar

Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $345.12K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenləri arasında UP son 24 saat ərzində 4.61% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenlərinə DOR, UP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $345.12K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.