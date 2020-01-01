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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Konflüks Ekosistemi tokenləri

Konflüks Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,507.28
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
5
AxCNH
AxCNH
AXCNH
$ 0.14797
+0.34%
-0.00%
-39.29%
$ 5.79M
$ 11.19
6
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.709193
0.00%
-0.00%
+0.41%
$ 2.24M
$ 16.00
7
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38
8
Wrapped Conflux
Wrapped Conflux
WCFX
$ 0.04114911
+0.25%
-0.01%
-93.46%
$ 870.76K
$ 8.28K

Tez-tez verilən suallar

Konflüks Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Konflüks Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $86.56B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Konflüks Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Konflüks Ekosistemi tokenləri arasında WBTC son 24 saat ərzində 0.39% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Konflüks Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Konflüks Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Konflüks Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, USDT0 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Konflüks Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Konflüks Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $86.56B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Konflüks Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.