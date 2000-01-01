Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mürəkkəb Tokenlər tokenləri

Mürəkkəb Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
cETH
cETH
CETH
$ 38.64
+0.26%
+0.01%
+2.06%
$ 42.86M
--
2
Compound USDC
Compound USDC
CUSDC
$ 0.02529529
-0.04%
0.00%
+0.07%
$ 7.78M
--
3
cDAI
cDAI
CDAI
$ 0.02504295
-0.06%
-0.00%
+0.04%
$ 7.76M
--
4
cBAT
cBAT
CBAT
$ 0.00122377
+0.61%
+0.01%
+0.51%
$ 1.76M
--
5
cUNI
cUNI
CUNI
$ 0.068489
+1.24%
+0.02%
-4.19%
$ 668.12K
--
6
cLINK
cLINK
CLINK
$ 0.197354
+0.20%
+0.03%
+11.74%
$ 199.51K
--
7
c0x
c0x
CZRX
$ 0.0015556
+0.04%
+0.01%
-3.74%
$ 191.35K
--

Tez-tez verilən suallar

Mürəkkəb Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mürəkkəb Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $61.23M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mürəkkəb Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mürəkkəb Tokenlər tokenləri arasında CLINK son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mürəkkəb Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Mürəkkəb Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Mürəkkəb Tokenlər tokenlərinə CETH, CUSDC, CDAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mürəkkəb Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mürəkkəb Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $61.23M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mürəkkəb Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.