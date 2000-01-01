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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ünsiyyət tokenləri

Ünsiyyət sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.322
+0.08%
+1.07%
-1.64%
$ 3.53B
$ 658.24K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1674
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0010904
-1.59%
-11.65%
-36.37%
$ 40.39M
$ 272.40M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.168
+0.12%
-1.00%
-7.40%
$ 31.26M
$ 361.82K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005039
+6.20%
+4.77%
+1.34%
$ 25.88M
$ 25.20M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002269
-1.36%
+1.21%
+1.49%
$ 6.88M
$ 29.55M
7
NKN
NKN
NKN
$ 0.00526572
0.00%
-0.02%
-2.72%
$ 4.23M
$ 34.53K
8
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.02359235
+2.88%
-0.03%
-24.77%
$ 3.17M
$ 491.80K
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01292381
+0.14%
+0.11%
+12.56%
$ 1.98M
$ 2.61K
10
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01386997
0.00%
-0.00%
+26.82%
$ 1.59M
$ 104.67K
11
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01982094
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 1.38M
$ 57.20K
12
Kin
Kin
KIN
$ 4.47572E-7
+1.03%
+10.10%
+20.68%
$ 1.18M
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02701819
+0.28%
+0.04%
+0.28%
$ 242.93K
$ 1.56K
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00012317
0.00%
--
+2.70%
$ 55.43K
$ 78.87
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 4.6E-6
0.00%
-0.40%
-7.63%
$ 46.03K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.918E-5
0.00%
-1.80%
-1.79%
$ 14.12K
--

Tez-tez verilən suallar

Ünsiyyət tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ünsiyyət tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $4.21B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ünsiyyət tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ünsiyyət tokenləri arasında KIN son 24 saat ərzində 10.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ünsiyyət tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Ünsiyyət tokeni izləyir. Populyar Ünsiyyət tokenlərinə GRAM, JUP, XPIN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ünsiyyət kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ünsiyyət tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.21B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ünsiyyət sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.