Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri

Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Alloy Tether
Alloy Tether
AUSDT
$ 1.0
0.00%
--
+0.01%
$ 50.01M
$ 1.00

Tez-tez verilən suallar

Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $50.01M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenləri arasında AUSDT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenlərinə AUSDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $50.01M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əmtəə ilə dəstəklənən Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.