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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əmtəə Memləri tokenləri

Əmtəə Memləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stairway to gold
Stairway to gold
GOLD
$ 0,003721
-%0,07
+%0,11
+%39,71
$ 3,72M
$ 10,64K
2
American Oil Reserve
American Oil Reserve
AOR
$ 4,837E-5
%0,00
%0,00
-%0,92
$ 48,37K
--

Tez-tez verilən suallar

Əmtəə Memləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əmtəə Memləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $3.77M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əmtəə Memləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əmtəə Memləri tokenləri arasında GOLD son 24 saat ərzində 0.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əmtəə Memləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Əmtəə Memləri tokeni izləyir. Populyar Əmtəə Memləri tokenlərinə GOLD, AOR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əmtəə Memləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əmtəə Memləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.77M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əmtəə Memləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.