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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kodeks Ekosistem tokenləri

Kodeks Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
0.00%
$ 5.85M
$ 12.78

Tez-tez verilən suallar

Kodeks Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kodeks Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $5.85M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kodeks Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kodeks Ekosistem tokenləri arasında TRYB son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kodeks Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Kodeks Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Kodeks Ekosistem tokenlərinə TRYB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kodeks Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kodeks Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.85M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kodeks Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.