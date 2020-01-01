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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çin Yuanının Sabit Kointi tokenləri

Çin Yuanının Sabit Kointi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AxCNH
AxCNH
AXCNH
$ 0.14797
+0.34%
-0.00%
-39.29%
$ 5.79M
$ 11.19

Tez-tez verilən suallar

Çin Yuanının Sabit Kointi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çin Yuanının Sabit Kointi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $5.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çin Yuanının Sabit Kointi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çin Yuanının Sabit Kointi tokenləri arasında AXCNH son 24 saat ərzində -0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çin Yuanının Sabit Kointi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Çin Yuanının Sabit Kointi tokeni izləyir. Populyar Çin Yuanının Sabit Kointi tokenlərinə AXCNH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çin Yuanının Sabit Kointi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çin Yuanının Sabit Kointi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çin Yuanının Sabit Kointi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.