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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Klanker Ekosistemi tokenləri

Klanker Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05728
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14413
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002306
+0.13%
+1.01%
-12.38%
$ 22.92M
$ 240.74M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.09
+0.25%
-0.98%
-3.50%
$ 11.95M
$ 6.03K
5
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.33
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
6
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.003902
-0.21%
-0.21%
-4.01%
$ 3.78M
$ 14.19M
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005149
-0.33%
-1.32%
-8.79%
$ 3.03M
$ 119.09B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.819E-5
-0.14%
+4.30%
+1.44%
$ 2.82M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 1.043E-5
+0.10%
-3.00%
-0.10%
$ 935.88K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.96E-6
0.00%
-1.00%
+2.06%
$ 384.33K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.59E-6
0.00%
+1.10%
+4.06%
$ 359.31K
--
12
Regent
Regent
REGENT
$ 5.74E-6
-0.52%
+24.50%
+64.47%
$ 344.24K
--
13
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.22E-6
0.00%
+0.40%
+9.15%
$ 322.39K
--
14
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00474976
+0.05%
--
+1.80%
$ 310.48K
$ 59.04
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.04E-6
+3.28%
-1.00%
+4.35%
$ 243.40K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.177129
+0.07%
+0.01%
-7.65%
$ 177.13K
$ 179.26
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.47E-6
0.00%
-5.90%
-17.42%
$ 147.39K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.29E-6
0.00%
+0.50%
+0.78%
$ 129.02K
--
19
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.19E-6
-0.83%
+2.60%
+3.48%
$ 119.42K
--
20
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.22E-6
0.00%
0.00%
-5.43%
$ 117.57K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.3E-6
0.00%
-1.10%
-6.47%
$ 103.85K
--
22
Warplet
Warplet
WARP
$ 9.23787E-7
-1.25%
+25.30%
+34.14%
$ 79.90K
--
23
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.74171E-7
0.00%
+3.20%
+2.04%
$ 77.42K
--
24
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 7.18505E-7
-1.29%
+7.30%
+9.05%
$ 71.85K
--
25
Indexy
Indexy
I
$ 7.06624E-7
+0.03%
-0.50%
-0.52%
$ 70.66K
--
26
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.14E-6
0.00%
+2.00%
+1.79%
$ 68.60K
--
27
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.98608E-7
+0.05%
-0.30%
+0.34%
$ 66.70K
--
28
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-0.22%
$ 64.41K
--
29
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.03377E-7
+0.38%
+1.30%
-3.31%
$ 60.34K
--
30
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.03708E-7
-0.17%
-2.20%
-8.71%
$ 59.76K
--
31
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00613294
-0.12%
--
-18.68%
$ 52.08K
$ 15.55
32
HEIR
HEIR
HEIR
$ 5.03755E-7
0.00%
+3.70%
+1.42%
$ 50.38K
--
33
Native
Native
NATIVE
$ 4.93805E-7
0.00%
+0.20%
+1.53%
$ 49.09K
--
34
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.04850704
+0.16%
+0.11%
+32.86%
$ 48.50K
$ 1.97K
35
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.1E-6
-0.90%
-1.20%
-7.56%
$ 48.36K
--
36
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 4.74593E-7
0.00%
-0.80%
-1.32%
$ 47.46K
--
37
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.49291E-7
0.00%
-0.30%
+1.78%
$ 44.93K
--
38
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.22984E-7
0.00%
+1.70%
+1.36%
$ 42.30K
--
39
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 3.73143E-7
+0.05%
+1.20%
+0.27%
$ 37.31K
--
40
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.69715E-7
+0.05%
+1.30%
+1.97%
$ 36.44K
--
41
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
42
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
43
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 3.30507E-7
-1.84%
+0.30%
-11.14%
$ 33.05K
--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.18777E-7
+0.05%
-0.50%
-0.47%
$ 31.88K
--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.125E-5
0.00%
+1.00%
+0.87%
$ 29.80K
--
46
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.89203E-7
0.00%
-2.70%
0.00%
$ 28.92K
--
47
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.88236E-7
+0.05%
+2.90%
+3.68%
$ 28.81K
--
48
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.75863E-7
+0.05%
+0.60%
+2.09%
$ 27.59K
--
49
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
0.00%
$ 26.54K
--
50
pipaitrader
pipaitrader
PIPAI
$ 2.5918E-7
0.00%
+1.40%
+1.48%
$ 25.92K
--

Tez-tez verilən suallar

Klanker Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Klanker Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 77 tokenləri və ümumi $1.52B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Klanker Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Klanker Ekosistemi tokenləri arasında WARP son 24 saat ərzində 25.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Klanker Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 77 Klanker Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Klanker Ekosistemi tokenlərinə SKY, FARTCOIN, BNKR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Klanker Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Klanker Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.52B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Klanker Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.